Maganuco, al Velico la storia si ripete

Modica -La storia si ripete ma rinnovandosi. Come ormai da qualche anno gli appassionati già sanno che il mese di Marzo è quello in cui “Al Velico”, il Centro velico di Macanuco a Modica, riprendono le attività legate al mare, al vento, alla vela. Ed ecco che riapre i battenti, anzi spiega le vele l’edizione 2026 di “Windsurf Camp Maganuco” che si articolerà in due fasi, la prima dal 27 Marzo al 12 Aprile e la seconda dal 24 aprile al 3 Maggio.

Si tratta di “Esperienza unica di apprendimento e divertimento” come tutte le iniziative che i direttori sportivi di “Al Velico”, Elia e Ruggero Cicciarella offrono ad appassionati e curiosi delle attività legate al mare ed alla vela.

Gli obiettivi del “Windsurf Camp Maganuco” sono quelli di stimolare con specifici esercizi quotidiani nei neofiti la passione per il windsurf e migliorare le tecniche in chi già pratica questo sport.

A guidare entrambe le edizioni del Campus sarà, come l’anno passato, la campionessa italiana di wawe, freestyle Greta Benvenuti ai vertici della classifica della PWA (Professional Windsurfers Association) World Windsurf.

Tra teoria in spiaggia e pratica in acqua i partecipanti, divisi in gruppi: principianti, intermedi ed esperti in base alle loro abilità, saranno impegnati per l’intera giornata.

Le varie sessioni delle attività quotidiane saranno videoregistrate per consentire l’individuazione di eventuali errori ed impostarne la correzione. Ad affiancare la campionessa Benvenuti nella direzione dei gruppi ci saranno i direttori sportivi di “Al Velico” Elia e Ruggero Cicciarella, entrambi nella loro veste di istruttori di Windsurf.

Il successo delle passate iniziative di “Windsurf Camp Maganuco” è confermato dal numero dei partecipanti che in 50 hanno aderito al Windsurf camp con 23 nuove adesioni rispetto all’anno precedente. Gli appassionati non provengono soltanto dalla Sicilia e dal resto d’Italia ma si contano anche alcune presenze internazionali: Zurigo, Stoccolma Malta.

Si conferma già con questa iniziativa la vocazione de “Al Velico” che non offre servizi soltanto per la balneazione ma diventa sempre più un centro di aggregazione animato dall’amore per il mare la vela ed il vento. La stagione del velico non si ferma durante l’inverno, ma prosegue per l’intero anno.

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