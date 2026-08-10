Mai così bollenti i mari, luglio da record: in Europa caldo estremo, siccità e incendi

Nel luglio 2026 record per la temperatura superficiale dei mari, la più alta mai rilevata per il mese di luglio negli oceani extrapolari, in parte alimentata dallo sviluppo di condizioni di El Niño nel Pacifico equatoriale. Lo indica Copernicus, il programma europeo di osservazione e monitoraggio della Terra, coordinato dalla Commissione Europea in partnership con l’Agenzia Spaziale Europea. In Europa, i valori record sono stati rilevati lungo l’Atlantico e nel Mediterraneo occidentale e sono stati associati a ondate di calore marine diffuse, di intensità forte o grave, che hanno colpito le comunità e gli ecosistemi costieri.

L’Europa occidentale ha rilevato il periodo giugno-luglio più caldo mai osservato e luglio ha registrato la terza e la quarta ondata di caldo da maggio, segnando per quest’estate un periodo di caldo torrido eccezionale. In gran parte della regione si è inoltre assistito al persistere e all’intensificarsi della siccità diffusa osservata a maggio e giugno.

Le condizioni di caldo e siccità prolungate hanno portato alla diffusione e all’intensificazione di incendi estremi. Lo afferma Copernicus, il programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione europea in partnership con l’Agenzia Spaziale Europea.

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