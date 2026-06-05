Maicol Salvatore Lanzarotti, 19 anni, morto dopo lo scontro con uno scooter condotto da due minorenni

Catania – Maicol Salvatore Lanzarotti lo scorso mese è stato coinvolto in un incidente in via Della Concordia a Catania. Il 19enne è stato trovato riverso sull’asfalto in condizioni disperate. Per venti giorni il giovane, ricoverato in coma farmacologico all’ospedale Garibaldi, ha lottato fra la vita e la morte ma poi il suo cuore ha ceduto. Quando è arrivata la notizia del decesso alla procura è stata aperta un’indagine per ricostruire la dinamica del sinistro. Ma in realtà dopo gli accertamenti è stato scoperto che Lanzarotti, alla guida di un Honda Sh, si era scontrato con un motociclo con in sella due minorenni, che sono stati già identificati. Determinanti sono state anche le telecamere di videosorveglianza. Il fascicolo adesso è sul tavolo dei pm della procura minorile di via Franchetti. L’inchiesta servirà a determinare se ci siano delle responsabilità penali nel fatale schianto.

Potrebbe interessarti anche... Incidente a Catania, 19enne muore in ospedale dopo 20 giorni

© Riproduzione riservata