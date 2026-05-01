Mal di stagione: perché ci sentiamo più stanchi in primavera?

Secondo dati aggiornati del 2025 riportati dal Ministero della Salute, circa il 35% degli italiani riferisce un aumento della stanchezza nei cambi di stagione, con un picco proprio tra marzo e maggio. Un fenomeno noto, ma spesso sottovalutato, che in Sicilia assume caratteristiche ancora più evidenti.

Con l’arrivo improvviso delle giornate lunghe e delle temperature più alte, molti si ritrovano a fare i conti con una sensazione persistente di spossatezza, difficoltà di concentrazione e sonno irregolare. Ma cosa succede davvero al nostro corpo?

Un cambiamento rapido che il corpo fatica a seguire

In primavera, l’organismo deve adattarsi a variazioni significative:

Aumento delle ore di luce;

Innalzamento delle temperature;

Modifica dei ritmi sonno-veglia;

Transizione alimentare (più pasti leggeri, meno calorie).

In Sicilia, in pochi giorni si passa da temperature miti a giornate quasi estive, costringendo il corpo a un adattamento rapido.

Luce e orologio biologico: un equilibrio delicato

La maggiore esposizione alla luce solare tipica della primavera ha un impatto diretto sull’orologio biologico. In particolare, la luce naturale regola la produzione di melatonina, l’ormone che favorisce il sonno, e di serotonina, legata invece al tono dell’umore e alla sensazione di energia. Quando le giornate si allungano rapidamente, questo equilibrio può alterarsi temporaneamente, rendendo più difficile per l’organismo adattarsi in modo immediato.

Il risultato è spesso una qualità del sonno meno stabile. Alcune persone faticano ad addormentarsi all’orario abituale, mentre altre si svegliano più volte durante la notte senza un motivo apparente. Anche quando si dorme un numero di ore sufficiente, il riposo può risultare meno profondo e meno rigenerante, con una conseguente sensazione di stanchezza già dalle prime ore del mattino.

Durante il giorno, questo squilibrio si traduce in una minore lucidità mentale e in un calo dell’energia. Non è raro avvertire difficoltà di concentrazione o una certa irritabilità, soprattutto nelle fasi di lavoro più intense. Si tratta comunque di una risposta fisiologica del corpo al cambiamento stagionale.

I segnali da non ignorare

Non si tratta solo di sentirsi “un po’ giù”. La stanchezza primaverile può manifestarsi con sintomi specifici e ricorrenti. Tra i più comuni si osservano:

Stanchezza persistente, legata a un adattamento più lento dell’organismo;

Irritabilità, dovuta a temporanei squilibri ormonali;

Difficoltà di concentrazione, associate a una ridotta energia mentale;

Sonno leggero, causato da un’alterazione del ritmo circadiano.

Cosa aiuta davvero a ritrovare energia

Per contrastare la stanchezza primaverile non servono soluzioni drastiche, ma piuttosto interventi semplici e mirati, capaci di ristabilire gradualmente l’equilibrio dell’organismo.

Il ruolo dell’alimentazione e dei micronutrienti

Durante i cambi di stagione, l’organismo può avere un maggiore bisogno di vitamine e minerali coinvolti nel metabolismo energetico. Quando l’alimentazione da sola non è sufficiente, l’assunzione di integratori alimentari può essere valutata su indicazione del medico, in particolare il ricorso a un complesso vitaminico B per supportare il metabolismo energetico e le normali funzioni del sistema nervoso.

Piccoli cambiamenti che fanno la differenza

Per contrastare la stanchezza primaverile non servono soluzioni drastiche, ma aggiustamenti mirati e costanti. Il primo passo è cercare di mantenere orari regolari di sonno, evitando grandi variazioni tra giorni feriali e fine settimana. Anche l’esposizione alla luce naturale nelle prime ore del mattino può aiutare il corpo a sincronizzare meglio il ritmo sonno-veglia.

Un altro alleato è il movimento leggero ma quotidiano: una camminata a passo sostenuto, soprattutto all’aperto, può favorire la circolazione e migliorare la sensazione di energia senza affaticare ulteriormente l’organismo. Anche l’alimentazione ha un ruolo importante: privilegiare cibi freschi, pasti equilibrati e alimenti ricchi di nutrienti aiuta il corpo ad affrontare meglio il cambio di stagione.

Quando è il caso di approfondire

Se la stanchezza persiste per settimane o si accompagna ad altri sintomi importanti, è sempre consigliabile rivolgersi al medico. In alcuni casi, infatti, può essere il segnale di condizioni diverse (come anemia o disturbi del sonno).

La stanchezza primaverile è un fenomeno reale, influenzato da fattori ambientali e biologici. Ascoltare il proprio corpo, correggere alcune abitudini e intervenire in modo mirato può fare la differenza. Perché ritrovare energia, in fondo, passa spesso da piccoli gesti quotidiani.

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