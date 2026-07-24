Malamovida a Marina di Ragusa, alcol a minori e monopattini scorrazzanti

Ragusa -Intensificate le attività di monitoraggio e controllo del territorio dei Carabinieri della Compagnia di Ragusa, per garantire la sicurezza pubblica ed il decoro urbano nel litorale della frazione di Marina di Ragusa. Particolare attenzione è stata rivolta, nel corso delle recenti serate e nottate, al fenomeno della vendita di alcolici, con un’azione mirata al contrasto della somministrazione di bevande alcoliche ai minorenni. Tale attività si inserisce in un più ampio dispositivo di prevenzione per arginare condotte illecite che possano mettere a rischio l’incolumità dei ragazzi, nonché contrastare il fenomeno della cosiddetta “mala movida” che, soprattutto nei fine settimana, arreca disturbo alla popolazione residente.

Parallelamente, i militari dell’Arma hanno operato per assicurare il rigoroso rispetto delle ordinanze sindacali vigenti, fondamentali per la civile convivenza nelle zone balneari. Nello specifico i Carabinieri di Ragusa hanno focalizzato la loro attenzione sul rispetto delle ordinanze emesse dal Sindaco del capoluogo ibleo, esercitando una vigilanza costante sul divieto di consumazione di bevande alcoliche ed analcoliche in orario serale e notturno con l’utilizzo di contenitori di latta e di vetro, al fine di prevenire situazioni di degrado e garantire la pulizia degli spazi pubblici. Sono stati inoltre effettuati numerosi controlli per il rispetto del divieto di circolazione di biciclette e monopattini all’interno delle aree destinate all’esclusivo passeggio pedonale; ancora una volta, l’attenzione dei controlli sui veicoli di mobilità elettrica, recentemente sottoposti dal legislatore all’obbligo del casco, del contrassegno identificativo e, da ultimo, dell’assicurazione, hanno fatto emergere mancanze per le quali sono scattate nei confronti dei trasgressori le sanzioni previste dal Codice della Strada. Tra i molti locali monitorati – a seguito della somministrazione di alcolici ad un gruppo di ragazze minorenni – nei confronti di uno di essi è scattata la prevista sanzione amministrativa pecuniaria che, in caso di recidiva, potrà portare alla chiusura temporanea dell’esercizio.

L’impegno profuso dai Carabinieri proseguirà anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di assicurare a cittadini e turisti una fruizione serena e sicura, anche in arco notturno, delle località balneari.

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