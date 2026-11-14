Malata alla fine dei suoi giorni si sposa in ospedale insieme ai suoi amati cavalli

Galles -Una donna con una diagnosi di malattia terminale ha sposato il suo compagno di lunga data, con cui sta insieme da 15 anni, nell’ospedale dove sta ricevendo cure palliative, e persino i suoi cavalli hanno partecipato alla cerimonia. Maggie Heginbothom, 68 anni, affetta da un tumore al fegato in stadio avanzato, ha ringraziato il personale dell’ospedale Ysbyty Gwynedd di Bangor, in Galles, per aver organizzato la cerimonia nuziale lunedì, appena due giorni dopo la proposta di matrimonio del suo compagno Mark.

L’appassionata di cavalli ed ex scienziata clinica presso il Servizio Sanitario Pubblico del Galles, ha descritto il personale dell’ospedale come “una famiglia per me”. “È stato tutto così bello e onestamente non avrei mai pensato che sarebbe stato possibile, soprattutto vedendo anche i miei due cavalli lì”, ha detto.

Heginbothom, originaria della Vale of Glamorgan, è stata ricoverata in ospedale quasi tre settimane fa dopo essersi sentita male mentre cavalcava uno dei suoi cavalli. Dopo che il suo compagno le aveva fatto la proposta di matrimonio dal suo letto d’ospedale, il personale del reparto Tegid si è offerto volontario per organizzare una festa con fiori, decorazioni, un’arpista, cibo, torta e gli amati cavalli di Heginbothom, Ozzy e Quiosque.

La cerimonia con i suoi cavalli

I cavalli sono stati portati all’ospedale dal maneggio e scuola di equitazione Pen Llŷn, dove Heginbothom ha cavalcato e gareggiato per molti anni. “Dalle splendide decorazioni a tutti i piccoli dettagli che hanno reso il nostro matrimonio così speciale, non posso ringraziarli abbastanza”, ha detto.

La responsabile del reparto, Rachel Parry, ha affermato che tutti erano determinati nel fare le cose per bene. “La mattina del matrimonio abbiamo trasformato la stanza di Maggie con lenzuola bianche e lucine per creare uno spazio incantevole per la cerimonia, mentre la stanza dei parenti è diventata la sala del ricevimento”, ha raccontato. “Tutto è filato liscio come l’olio, e alcuni dei nostri colleghi sono persino venuti a lavorare nei loro giorni liberi per dare una mano. È stata un’occasione davvero speciale ed emozionante. Non c’era un occhio asciutto nella stanza, ed è stato particolarmente bello che alcuni degli altri pazienti che Maggie ha conosciuto durante la sua permanenza nel reparto abbiano potuto unirsi ai festeggiamenti”.

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