Malato senza visita a Modica, il direttore generale dell’Asp di Ragusa Drago: “Lo chiamerò io”

Modica – Una visita neurochirurgica prescritta con priorità D, ma nessuna disponibilità nelle strutture pubbliche della provincia di Ragusa. E un paziente oncologico, con serie difficoltà motorie, che si ritrova a dover cercare autonomamente un posto fuori provincia.

È il caso di Antonio Capriglia, residente a Modica, che ha affidato a Ragusanews una lettera-denuncia sulla propria vicenda sanitaria. Una storia sulla quale interviene direttamente il direttore generale dell’Asp di Ragusa, Giuseppe Drago, che annuncia di volersi occupare personalmente del caso.

“Chiamerò personalmente il paziente – dichiara Drago a Ragusanews –. L’Azienda sta facendo tanti sforzi per riuscire a dare risposte ai cittadini, ma è necessario che tutti remino nella stessa direzione. Questa è la nostra missione”.

Una dichiarazione caustica che arriva dopo il racconto di Capriglia e che potrebbe consentire di individuare rapidamente un percorso assistenziale per il paziente.

Capriglia combatte dal 2010 contro un linfoma non Hodgkin, curato all’Istituto Europeo di Oncologia di Milano. La malattia, racconta, è oggi in remissione completa, ma le terapie avrebbero lasciato conseguenze importanti.

Una valutazione neurologica effettuata all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa avrebbe evidenziato una deambulazione atassica e leggermente steppante bilaterale, con seria difficoltà motoria. Da qui l’indicazione a una rivalutazione neurochirurgica e la successiva impegnativa della dottoressa curante con classe di priorità D.

Il problema nasce al momento della prenotazione. Al Cup di Modica, riferisce Capriglia, gli sarebbe stato comunicato che in tutta la provincia di Ragusa non risultano disponibili visite neurochirurgiche nel pubblico, invitandolo a cercare una prestazione fuori provincia.

Il paziente racconta di essersi rivolto anche all’Urp dell’Asp, ricevendo l’indicazione di verificare autonomamente attraverso il SovraCup eventuali disponibilità in altre strutture siciliane. Nessuna soluzione e il rimpallo di diversi uffici a rivolgersi sempre ad altri.

Nel frattempo le sue condizioni sarebbero peggiorate. Da circa due settimane, scrive, non riesce più a camminare autonomamente senza l’ausilio delle stampelle, a causa di un dolore acuto nella zona del bacino.

C’è poi un altro elemento sul quale il paziente chiede chiarezza. Capriglia richiama infatti l’esistenza di una convenzione tra l’Asp di Ragusa e l’ospedale Cannizzaro di Catania per la Neurochirurgia, chiedendo se possa essere utilizzata proprio per pazienti che non riescono a ottenere la prestazione specialistica in provincia.

La vicenda, dunque, non riguarda soltanto una lista d’attesa. Pone il problema della presa in carico del paziente quando una prestazione prescritta con priorità non è disponibile sul territorio, soprattutto quando le condizioni cliniche rendono particolarmente gravosi gli spostamenti.

Adesso arriva l’intervento del direttore generale dell’Asp. Drago chiamerà personalmente Capriglia, con l’obiettivo di verificare il caso e individuare una soluzione.

Un segnale di attenzione immediata, ma anche un richiamo rivolto alla macchina sanitaria nel suo complesso: gli sforzi dell’Azienda, sottolinea il direttore generale, possono produrre risultati soltanto se ogni articolazione del sistema rema nella stessa direzione. E quella direzione, ribadisce Drago, deve essere dare risposte ai pazienti.

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