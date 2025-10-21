Condividi "Malattie e cause silenti, se ne è parlato a Ragusa" sui social

Ragusa – Buona partecipazione al primo evento pubblico di Oltre Ogni Silenzio APS, svoltosi a Ragusa lo scorso 18 ottobre, presso CCC- Mimì Arezzo. L’ associazione nata a Ragusa per dare voce alle cause silenti del nostro tempo: endometriosi, salute mentale, bullismo, disordini alimentari, dismorfia corporea, isolamento sociale, solitudine e molto altro. L’evento dedicato all’endometriosi, prima tematica ufficialmente affrontata dall’associazione, ha registrato oltre cento presenze, in prevalenza donne affette dalla patologia, ma anche molti uomini, professionisti della salute, istruttori fitness, fisioterapisti, psicologi e cittadini interessati ad ascoltare e comprendere.

