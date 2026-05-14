Maldive, cinque italiani morti in una grotta durante un’escursione subacquea

Maldive – Cinque italiani risultano morti in un’immersione alle Maldive. A confermarlo prima la polizia maldiviana, poi il consolato e quindi la Farnesina: le cinque vittime, già ritrovate, erano uscite per un’attività di diving da una safari boat nell’atollo di Vaavu. «Una tragedia, non posso aggiungere altro» commenta la console Giorgia Marazzi. Secondo le prime informazioni una delle vittime sarebbe una docente e ricercatrice dell’Università di Genova. Non è escluso che un’altra vittima possa essere una sua parente stretta.

L’allerme e le ricerche Gli agenti avrebbero ricevuto la segnalazione della scomparsa intorno alle 13.45 e, durante le ricerche, avrebbe poi ritrovato i corpi. Al momento non sono stati diffusi ufficialmente i nomi delle vittime né le cause della tragedia.

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