Malika Ayane in teatro: a novembre in concerto a Catania e Palermo

Catania – A 5 anni dalla sua ultima partecipazione, Malika Ayane, tra le voci più raffinate e magnetiche della musica italiana, torna in gara al Festival di Sanremo con il brano “animali notturni”.

Dal 27 febbraio sarà disponibile anche l’esclusiva versione 45 giri (pre-order da domani alle ore 10:00), che conterrà il brano sanremese (lato A) e l’inedita versione “(siamo tutti) animali notturni” (lato B) realizzata insieme ai Dov’è Liana, il talentuoso trio francese che mescola french touch, influenze italiane ed elettroniche.

“Animali notturni” è stato scritto dalla stessa Malika insieme a Edwyn Roberts e Stefano Marletta, che hanno anche composto il brano insieme a Giordano Cremona, Federico Mercuri e Luca Faraone. La produzione invece è firmata da Itaca e Faraone.

Malika Ayane inoltre tornerà live da novembre con un tour nei principali teatri italiani che toccherà anche la Sicilia con due appuntamenti: il 19 novembre a Catania, al Teatro Metropolitan e l’indomani, 20 novembre farà tappa a Palermo, al Teatro Golden.

