Malore fatale, morta studentessa siciliana fuorisede: Giada aveva 23 anni

Lei è Giada Sambito, 23 anni
di Redazione
Brescia – Giada Sambito, 23 anni, studentessa siciliana al quinto anno del corso di laurea in Chimica e tecnologia farmaceutiche presso l’Università degli Studi di Camerino (Unicam), è morta in modo improvviso in casa a seguito di una crisi respiratoria.
Il dramma si è consumato domenica scorsa a Brescia, città in cui lavora il padre della giovane. Originaria di Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, Giada Sambito era conosciuta e benvoluta non solo tra i colleghi universitari, ma anche in città.
© Riproduzione riservata