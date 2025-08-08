Malore fatale, morta studentessa siciliana fuorisede: Giada aveva 23 anni

Lei è Giada Sambito, 23 anni

Brescia – Giada Sambito, 23 anni, studentessa siciliana al quinto anno del corso di laurea in Chimica e tecnologia farmaceutiche presso l’Università degli Studi di Camerino (Unicam), è morta in modo improvviso in casa a seguito di una crisi respiratoria.

Il dramma si è consumato domenica scorsa a Brescia, città in cui lavora il padre della giovane. Originaria di Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, Giada Sambito era conosciuta e benvoluta non solo tra i colleghi universitari, ma anche in città.

