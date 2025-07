Malore mentre è in servizio: muore medico del 118

Napoli – Giovanni Di Tuoro, medico della postazione Saut (Servizio di assistenza urgenza territoriale) 118 di Pollena Trocchia,ha accusato un malore mentre era in servizio. Trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare di Napoli, è deceduto mentre i sanitari del presidio stavano per sottoporlo a un intervento chirurgico. Lo rende noto Nessuno tocchi Ippocrate, pagina Fb dedicata agli operatori sanitari. “La notizia – si sottolinea – si è rapidamente diffusa tra gli operatori dell’emergenza territoriale, lasciando sgomento e dolore in tutta la comunità medica. Giovanni Di Tuoro era considerato un medico preparato, umano e profondamente dedito al suo lavoro”. La direzione strategica Asl Napoli 3 Sud con il direttore generale Giuseppe Russo, in una nota, “si stringe alla famiglia del dottor Giovanni Di Tuoro scomparso mentre prestava la propria opera come operatore del servizio 118”. Il direttore Russo ricorda “la straordinaria professionalità e l’amore per il proprio lavoro che hanno caratterizzato il percorso lavorativo del dottor Di Tuoro”. Coglie anche l’occasione per sottolineare “lo spirito di servizio che anima il lavoro di di tutti gli operatori 118 dell’Asl Napoli 3 Sud”.

