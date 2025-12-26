Malore mentre gioca a calcio, Paul muore a 15 anni sotto gli occhi degli amici

Pordenone – Uno scontro di gioco durante la partita a calcio, il malore davanti agli amici e la morte che arriva a 15 anni. Paul Nana Ampong è morto dopo aver accusato un malore mentre giocava a calcio nel tardo pomeriggio della vigilia di Natale su un campetto di periferia a Pordenone. Il ragazzo è andato in arresto cardiaco sembra in seguito a uno scontro fortuito di gioco con un avversario.

Allertati da una chiamata al 112, i sanitari sono intervenuti tempestivamente: il quindicenne è apparso subito in condizioni critiche, è stato intubato sul posto e sottoposto alle manovre di rianimazione prima del trasporto d’urgenza all’ospedale Santa Maria degli Angeli dov’é però è spirato poco dopo.

L’adolescente era tesserato da alcuni anni con le giovanili dell’Asd Torre e faceva parte della formazione Under 16.

La scomparsa del giovane ha colpito profondamente il comune di Pasiano di Pordenone. «Con tristezza infinita – le parole della sindaca Marta Amadio – esprimo, come sindaco a nome della comunità pasianese, le più sentite condoglianze per l’improvvisa tragica scomparsa del giovanissimo Paul Nana Ampong, alla famiglia, ai compagni di scuola dell’istituto Mattiussi, all’asd Torre Calcio, la vicinanza e il nostro più sentito cordoglio».

