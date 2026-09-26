Maltempo a Catania, via Etnea diventa un fiume in piena. VIDEO

Catania – Dopo le recenti ondate di maltempo, Via Etnea mostra chiaramente i segni dell’ennesima emergenza legata al vulcano. La cenere dell’Etna, accumulatasi per settimane lungo le strade, è finita direttamente nelle caditoie e nei pozzetti senza essere rimossa per tempo. Ostruendo la rete di drenaggio, il materiale vulcanico ha impedito il naturale deflusso delle acque piovane, trasformando la storica arteria catanese in un fiume d’acqua e fango che con il maltempo di questa mattina ha paralizzato il centro.

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