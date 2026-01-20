Maltempo a Vittoria, guasto elettrico all’ospedale Guzzardi: garantite le emergenze

Nonostante il disservizio, la direzione sanitaria ha assicurato la piena operatività dei servizi di emergenza-urgenza, evitando ripercussioni sull’assistenza ai pazienti più critici. La struttura ha attivato tempestivamente le procedure di sicurezza previste per questo tipo di eventi. Per quanto riguarda invece l’attività diagnostica programmata, il direttore del presidio ha disposto il temporaneo appoggio agli ospedali di Ragusa e Modica, così da garantire la continuità delle prestazioni sanitarie e ridurre i disagi per l’utenza.

La situazione è costantemente monitorata dai tecnici e dalla direzione dell’ospedale.