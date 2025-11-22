Maltempo, in Sicilia sabato da allerta gialla

Attesi forte vento e precipitazioni sparse in tutta l'Isola
di Redazione
Peggiorano sull’Isola le condizioni meteo. La protezione civile regionale ha diffuso un avviso di allerta gialla valido per la giornata di domani, 22 novembre, in tutta la regione.
“Si prevede il persistere di precipitazioni – si legge – anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori tirrenici. Dalle prime ore di domani, sabato, e per le successive 24-30 ore, si prevedono venti di burrasca dai quadranti occidentali. Mareggiate lungo le coste”.
