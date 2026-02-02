Maltempo: Minardo, da Tajani segnale concreto per Sicilia e imprese

Roma -“Le parole e gli impegni assunti oggi dal ministro Antonio Tajani rappresentano un segnale importante e concreto per la Sicilia, per i territori colpiti e per un tessuto produttivo duramente provato dal maltempo” lo afferma il presidente della Commissione Difesa della Camera e deputato di Forza Italia, Nino Minardo, commentando l’incontro di Palermo con gli imprenditori siciliani.

“Il lavoro con Ice, Simest, Sace e Cassa Depositi e Prestiti – prosegue il deputato azzurro – va nella direzione giusta: garantire ristori e strumenti di sostegno in tempi rapidi, dando risposte concrete alle imprese e accompagnandole nella ripartenza».

Minardo apprezza anche le parole del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani su Niscemi: «Siamo con il presidente Schifani nel ribadire che nessuno perderà la propria casa: non è una promessa, ma un dovere delle istituzioni”.

“Ora – conclude Minardo – questa sinergia deve tradursi con la stessa forza anche nella prevenzione. Bisogna cambiare passo, investendo in programmazione e messa in sicurezza del territorio, superando una gestione solo emergenziale”.

