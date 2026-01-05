Maltempo, neve e gelo su Parigi

Parigi – Ondata di maltempo in Francia e in particolare a Parigi e nella regione Ile-de-France. Il traffico nella regione di Parigi è in tilt dalle 17, dopo la forte nevicata che sta interessando la capitale, con delle code che ormai complessivamente sfiorano i 1000 chilometri. Si tratta, sostiene il sito di informazione Sytadin di un nuovo record dopo quello di 739 chilometri registrato nel febbraio del 2018.

Intanto per far fronte alla situazione il prefetto ha vietato la circolazione dei mezzi pesanti oltre le 7,5 tonnellate sui principali assi stradali e limitato la velocità a 80 km/h per tutti i veicoli, a causa delle forti gelate previste. Anche il trasporto pubblico è stato interrotto a Parigi nel pomeriggio, ha annunciato la società parigina Ratp.

Traffico ma non solo. Disagi anche nel trasporto aereo dove le compagnie aeree sono state invitate dal ministro dei Trasporti Philippe Tabarot a ridurre del 15% il numero dei voli questo fine pomeriggio negli aeroporti di Parigi-Charles de Gaulle e Parigi-Orly a causa delle forti nevicate in Francia. Queste misure sono necessarie per consentire le operazioni di sgombero neve dalle piste, ha sottolineato Tabarot durante una conferenza stampa. Negli aeroporti sono disponibili circa 250 mezzi spazzaneve, ha precisato. Secondo Tabarot queste operazioni “dovrebbero tradursi in cancellazioni e possibili ritardi dei voli”.

