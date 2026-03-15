Maltempo, scuole chiuse in Sicilia. Ecco dove

Ecco l'elenco in aggiornamento
di Redazione
Catania – Arrivano le prime ordinanze dei sindaci dopo l’avviso della protezione civile sul rischio idrogeologico dovuto al maltempo.
Ecco l’elenco in aggiornamento:
Scuole chiuse nel Catanese: Aci Catena, Acireale, Motta Sant’Anastasia, Ramacca, Scordia, Mascali, Ragalna, Riposto, Giarre, Belpasso, Catania, Misterbianco, Aci Sant’Antonio, Aci Castello, Fiumefreddo di Sicilia, Mascalucia, Santa Venerina, Paternò.
Nel Siracusano: Siracusa, Noto, Augusta, Carlentini, Palazzolo, Rosolini, Pachino, Avola, Portopalo, Francofonte e Sortino
Nel Messinese: Santa Teresa, Furci, Mandanici, Nizza, Taormina, Roccalumera
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