Cronaca
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15/03/2026 19:50

Maltempo, scuole chiuse in Sicilia. Ecco dove

Ecco l'elenco in aggiornamento

di Redazione

Catania – Arrivano le prime ordinanze dei sindaci dopo l’avviso della protezione civile sul rischio idrogeologico dovuto al maltempo.

Ecco l’elenco in aggiornamento:
Scuole chiuse nel Catanese: Aci Catena, Acireale, Motta Sant’Anastasia, Ramacca, Scordia, Mascali, Ragalna, Riposto, Giarre, Belpasso, Catania, Misterbianco, Aci Sant’Antonio, Aci Castello, Fiumefreddo di Sicilia, Mascalucia, Santa Venerina, Paternò.

Nel Siracusano: Siracusa, Noto, Augusta, Carlentini, Palazzolo, Rosolini, Pachino, Avola, Portopalo, Francofonte e Sortino

Nel Messinese: Santa Teresa, Furci, Mandanici, Nizza, Taormina, Roccalumera

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