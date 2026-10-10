Maltempo, strade come infuriati fiumi in piena a Lipari. VIDEO

Lipari – L’acqua e il fango hanno invaso le strade, raggiunto le abitazioni e bloccato le auto nella zona del porto. Una notte di emergenza a Lipari, nell’arcipelago delle Eolie, dove un violento temporale ha provocato l’esondazione dei torrenti Ponte e Valle. Il bilancio, ancora provvisorio, è di decine di case allagate e numerosi interventi dei vigili del fuoco.

La fase più intensa delle precipitazioni si è concentrata tra l’una e l’1.40 della notte di sabato 10 ottobre. I torrenti hanno trascinato detriti fino alle spiagge e al mare, mentre il fango ha raggiunto anche le vie del centro, rendendo difficili gli spostamenti a piedi e in automobile. Tra le zone colpite c’è il porto di Sottomonastero, dove alcuni veicoli sono rimasti impantanati nel sottobanchinamento. I vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere gli automobilisti e liberare le vetture dal materiale accumulato.

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