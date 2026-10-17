Maltempo, tornado a Marsala e Petrosino: morto dopo una settimana uno dei feriti più gravi

Marsala, Trapani – È morto ieri uno dei feriti più gravi del tornado che lo scorso 9 ottobre si è abbattuto su Marsala e Petrosino. La vittima, Antonio Fortunato, 70 anni, stava viaggiando in auto con la moglie sulla Statale che collega Mazara del Vallo a Marsala quando è stato colpito dalla tromba d’aria. Il vortice ha scaraventato l’auto nella strada sottostante facendole fare un volo di 4 metri. Le sue condizioni erano apparse subito molto serie ed era stato trasferito all’ospedale di Palermo, dove è deceduto. La moglie è invece rimasta illesa. La sindaca di Marsala, Andreana Patti, e FdI trapanese hanno espresso cordoglio ai familiari.

Sindaca di Marsala: “Servono risorse subito per danni tornado” Nei giorni scorsi la sindaca di Marsala Andreana Patti aveva incontrato a Bruxelles il vicepresidente della Commissione europea, Raffaele Fitto, per rappresentare la situazione di emergenza che ha colpito i territori di Marsala e Petrosino a seguito dei due tornado di venerdì scorso. “Nel corso dell’incontro, la sindaca ha evidenziato la necessità di individuare tempestivamente le risorse necessarie per affrontare i danni e sostenere le comunità colpite, con particolare attenzione alle scuole e alle famiglie che hanno perso la propria abitazione”, spiega una nota del Comune. La prima cittadina ha inoltre illustrato il dossier già trasmesso alla Protezione civile regionale e le interlocuzioni con il presidente della Regione Renato Schifani. “Occorre agire subito e approntare le risorse per consentire il ritorno alla normalità, a cominciare dalla scuola di Terrenove completamente inagibile, le famiglie che hanno perso casa e le attività produttive compromesse”, ha aggiunto Patti. Aggiungi Ragusanews alle tue Fonti Preferite su Google

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