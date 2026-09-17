Maltratta la compagna, aggredisce i carabinieri, arrestato 50enne di Pozzallo

Pozzallo – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica hanno arrestato un 50enne residente a Pozzallo, gravemente indiziato di aver maltrattato la compagna convivente e di aver aggredito i militari dell’Arma.

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Modica sono intervenuti a Pozzallo, nei pressi dell’abitazione dell’arrestato, a seguito di una segnalazione giunta al 112 riguardante una lite in strada fra un uomo e una donna.

Giunti sul posto, i militari si sarebbero trovati di fronte all’uomo in preda ad un forte stato di agitazione emotivo, intento a minacciare di morte la donna per poi aggredirla. I Carabinieri hanno cercato sin da subito di allontanare il soggetto dalla donna, così da procedere ad un controllo più approfondito nei suoi confronti, ma non appena si sono avvicinati all’uomo hanno ricevuto minacce di morte e sono stati aggrediti fisicamente, tanto da costringere la pattuglia intervenuta a richiedere supporto.

L’arrivo di ulteriori militari ha fatto sì che l’uomo tentasse di aggredire nuovamente gli operanti, solo l’uso deterrente dello spray al peperoncino in dotazione ha consentito di bloccare il pozzallese in sicurezza.

Il 50enne è stato, pertanto, arrestato in flagranza e, su disposizione del Magistrato di turno, tradotto presso la casa circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’arrestato dovrà rispondere dei reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi oltre che di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.

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