Maltrattamenti in famiglia, arrestato 35enne albanese

Vittoria – Nella giornata di ieri, i militari della Stazione Carabinieri di Vittoria hanno dato esecuzione ad un Ordine per la Carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Bari, nei confronti di un 35enne albanese, domiciliato e gravitante nel comune di Vittoria.

L’uomo era già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di maltrattamenti contro familiari e lesioni personali aggravate. I Carabinieri di Vittoria, al fine di dare esecuzione alla misura emessa dall’Autorità Giudiziaria competente, dopo averlo rintracciato presso il proprio domicilio ed aver esperito le formalità di rito previste, hanno proceduto alla notifica del provvedimento restrittivo.

Il 35enne dovrà espiare la pena della reclusione di anni 4 per le violente condotte assunte nel periodo ottobre 2020 ed aprile 2023.

Al temine delle operazioni l’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Ragusa.

