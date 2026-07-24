Maltrattamenti in famiglia, braccialetto elettronico per 31enne vittoriese

È accusato anche di lesioni personali aggravate.

Vittoria – La Polizia di Stato di Vittoria ha dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento alle persone offese, con applicazione del dispositivo elettronico di controllo, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Ragusa su richiesta della Procura della Repubblica.

Il provvedimento è stato eseguito dagli investigatori del Commissariato di P.S. di Vittoria nei confronti di un 31enne vittoriese, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

La misura cautelare impone all’indagato il divieto di avvicinarsi alle persone offese e ai luoghi dalle stesse frequentati, con il costante monitoraggio mediante dispositivo elettronico, al fine di garantire la tutela delle vittime e prevenire ulteriori condotte violente.

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