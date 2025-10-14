Maltrattava la compagna, braccialetto elettronico per un 26enne a Comiso

Comiso – Gli agenti del Commissariato di Comiso hanno dato esecuzione ad una ordinanza applicativa della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa, con applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti di un uomo di 26 anni, residente nella medesima città.

Le attività investigative sono state avviate a seguito di alcuni interventi della volante nello scorso mese di settembre presso la sua abitazione, per lite tra conviventi, che hanno consentito di rilevare lividi e segni di maltrattamenti sulla donna, la quale ha dovuto far ricorso alle cure mediche.

All’esito delle indagini, che hanno permesso di riscontrare plurime condotte di violenza fisica e verbale, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, alla luce dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, ha richiesto ed ottenuto dal G.I.P. il provvedimento restrittivo a carico dell’uomo, indagato per il reato di maltrattamenti contro convivente.

