Mamma e figlia neonata cadono dal 1° piano: muore la bimba

Messina – Mamma di 41 anni e figlia di 3 mesi sono cadute dal primo piano di una casa di Messina, in un complesso del villaggio Santa Lucia sopra Contesse. Sono state portate in codice rosso al Policlinico, dove la bimba è deceduta. Sarebbe la prima figlia della donna, che è casalinga. Il padre ha 45 anni e lavora in una ditta di cancelli elettronici. Prende sempre più corpo l’ipotesi che la 41enne soffrisse di depressione, forse post parto. A dare l’allarme sarebbe stata una vicina di casa.

© Riproduzione riservata