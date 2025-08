Manca un dolce alla festa, il ricevimento nuziale si trasforma in rissa a colpi di sedie

Marsala, Trapani – Manca un dolce senza lattosio, una richiesta pare fatta troppo in ritardo per essere soddisfatta, e il ricevimento nuziale si trasforma in rissa, con il titolare del ristorante aggredito dal padre della sposa e da alcuni invitati. E’ accaduto la scorsa notte in un locale di Marsala.

«Intorno alle 4 del mattino – raccontano dal ristorante – il proprietario è stato aggredito dal padre della sposa. Colpito con una sedia, è stato poi assalito alla gola da più persone».

Alcuni tavoli e sedie sarebbero stati, poi, danneggiati. Allertati telefonicamente, sono quindi arrivati carabinieri e polizia, che hanno riportato la calma e raccolto le prime testimonianze. Il titolare del ristorante ha sporto denuncia.

© Riproduzione riservata