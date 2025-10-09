Mangia solo frutta per 10 mesi, influencer morta a 27 anni: «Era arrivata a pesare 22 chili»

Bali – Aveva solo 27 anni Karolina Krzyzak, influencer trovata morta nel suo appartamento a Bali l’1 ottobre. Si era trasferita in Indonesia nel dicembre 2024 per incontrare una comunità di fruttariani.

Da circa sei anni, infatti, la giovane polacca seguiva questo tipo di alimentazione, una dieta estrema che l’aveva portata a pesare anche 22 chili, sempre più ossessionata dal mangiare “sano”.

Karolina è stata ritrovata in fin di vita nel suo appartamento nel resort Sumberkima Hill dove viveva da dicembre 2024. I proprietari della struttura hanno ricordato ai giornali locali che la magrezza della giovane li aveva stupiti sin dal suo arrivo. Il giorno in cui era arrivata «era emaciata, con gli occhi infossati e le ossa sporgenti». Inoltre, non riusciva a camminare senza sostenersi. Il personale, spaventato, si era offerto di aiutarla e di chiamare un medico. La giovane, però, si era rifiutata diverse volte. Voleva solo che le venisse consegnato cibo (frutta) sulla base delle sue indicazioni. Non usciva dalla stanza ed era arrivata al punto di non riuscire a girarsi nel letto da sola. «Non è strano ricevere indicazioni su diete vegane in Indonesia», ha affermato il direttore dell’hotel Bernard Hudepohl. «Ma il caso di Karolina era veramente singolare».

Il giorno della sua morte, il personale dell’albergo l’ha trovata mentre «giaceva rigida e immobile sul pavimento, con la pelle a chiazze e i capelli grigi». Un amico di Karolina, ex fruttariano, ha dichiarato che nell’ultimo periodo soffriva di osteoporosi avanzata e carenza di albumina, che le causava gonfiore agli arti inferiori.

Nata a Varsavia, Krzyzak si era trasferita nel Regno Unito a 18 anni per studiare all’università di Leeds. In quegli anni si era avvicinata al mondo del veganismo e dopo aver incontrato membri della comunità crudista, aveva deciso di aderire a questo tipo di alimentazione. I genitori preoccupati avevano cercato di aiutarla ed era anche stata ricoverata in un centro per disturbi alimentari per qualche mese.

La giovane aveva anche iniziato a condividere sui social il suo nuovo stile di vita. Nel 2024, Karolina, su consiglio di un’amica, aveva lasciata Varsavia per incontrare la comunità dei fruttariani di Ubud e scappare dai suoi genitori che si opponevano alla sua scelta. Gli amici hanno raccontato che negli ultimi mesi di vita aveva denti marci che le causavano molto dolore, unghie gialle e gonfiore causato da malnutrizione. «Non pesava più di 27 chili. Aveva bisogno di aiuto medico e psicologico, ma spesso la comunità appoggiava i suoi comportamenti», ha raccontato un’amica agli investigatori.

