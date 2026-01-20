Mangia un wurstel e muore soffocata bimba di 2 anni

La piccola ha ingerito l'alimento che è andato ad ostruire le vie respiratorie

Vibo Valentia – Tragedia a Vibo Valentia: una bimba di due anni è morta dopo essersi soffocata, forse mangiando un wurstel. L’episodio è successo nella tarda mattinata di oggi, 20 gennaio. La piccola ha ingerito l’alimento è andato ad ostruire le vie respiratorie.

Non riuscendo a superare la crisi, i genitori l’hanno immediatamente trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Vibo Valentia dove la bimba è arrivata in arresto cardiaco. I medici hanno provato in tutti i modi a rianimarla per circa un’ora ma purtroppo senza successo. Sull’accaduto è attesa nelle prossime ore l’apertura di una indagine.

© Riproduzione riservata