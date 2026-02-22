Mangiava le punte dei formaggi al supermercato, preso l’“assaggiatore seriale”

Per mesi ha consumato le "punte" di Parmigiano e Grana direttamente tra i banchi frigo

Padova – Un rito solitario, quasi metodico, che per mesi ha messo in scacco la sicurezza di un supermercato in zona Palestro a Padova. Il protagonista della storia è un uomo di circa 70 anni, ribattezzato dai dipendenti del market l’“assaggiatore seriale”. L’uomo è stato colto sul fatto dopo una lunga attività di sorveglianza.

Gli appostamenti

La dinamica, riportata dal quotidiano Il Mattino di Padova, seguiva uno schema preciso: l’anziano – descritto con capelli bianchi, occhiali scuri e l’immancabile cappellino – sceglieva con cura gli spicchi di Parmigiano Reggiano o Grana Padano, ne consumava esclusivamente la “punta” (la parte più pregiata) e riponeva il resto della confezione, visibilmente rosicchiata, nel banco frigo. Un comportamento che, oltre all’ovvio ammanco, costringeva l’azienda a smaltire i prodotti danneggiati, con perdite stimate tra i 10 e i 15 euro a pezzo. Per settimane l’autore è rimasto nell’ombra, finché la direzione non ha predisposto appostamenti mirati con personale in borghese.

L’epilogo è avvenuto due pomeriggi fa, quando l’uomo è stato sorpreso proprio mentre stava addentando l’ennesimo trancio. Una volta scoperto, il pensionato non ha opposto resistenza: ha estratto il portafoglio e, per la prima volta, ha saldato il conto del pezzo appena consumato. Sebbene non sia stato possibile addebitargli legalmente i danni pregressi per mancanza di prove certe sulle singole occasioni passate, l’identità del soggetto è stata ora memorizzata dal personale, mettendo fine a una serie di furti che arrivavano a superare i tre etti di prodotto a ogni visita.

