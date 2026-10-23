Manovra Ars, pioggia di milioni sulle chiese del Ragusano: oltre 3 milioni per restauri, ampliamenti e campetti sportivi

Ragusa – Tre milioni e 10mila euro per chiese, parrocchie ed edifici religiosi della provincia di Ragusa. È il totale dei finanziamenti previsti per quindici interventi inseriti nella manovra approvata dall’Assemblea regionale siciliana, al termine di una lunga e travagliata seduta parlamentare.

Una distribuzione di risorse che interessa buona parte del territorio ibleo e che spazia dal restauro delle opere d’arte sacra alla manutenzione degli edifici, dall’ampliamento delle chiese alla realizzazione di recinzioni, fino alla riqualificazione dei campetti sportivi parrocchiali.

Sono i finanziamenti della manovra regionale finita al centro di un acceso confronto politico, con le opposizioni che hanno contestato la distribuzione delle risorse attraverso una lunga serie di interventi territoriali, ribattezzati polemicamente “mancette”. Una definizione respinta dalla maggioranza, che rivendica invece la destinazione dei fondi a opere di interesse pubblico, sociale e culturale.

Modica fa la parte del leone: oltre un milione di euro.

A beneficiare della quota più consistente dei finanziamenti è Modica, con cinque interventi per complessivi 1 milione e 30mila euro.

Lo stanziamento più importante, 500mila euro, riguarda la parrocchia Madonna delle Lacrime, destinato all’ampliamento della chiesa e alla realizzazione di opere per il superamento delle barriere architettoniche.

Altri 300mila euro sono assegnati alla Chiesa Madre di San Giorgio per interventi di manutenzione straordinaria della chiesa di Santa Lucia. Alla parrocchia di San Pietro vanno 100mila euro per la manutenzione e la conservazione del patrimonio artistico custodito all’interno dell’edificio religioso.

Per la parrocchia Maria Assunta di Marina di Modica sono previsti 80mila euro destinati alla manutenzione straordinaria e all’arredo urbano dello spazio antistante la chiesa. Infine, 50mila euro sono destinati alla parrocchia del Santissimo Redentore in contrada Quartarella, per il restauro della chiesa e l’acquisto di arredi.

Ragusa, 770mila euro tra parrocchie e chiesa evangelica

Nel capoluogo ibleo sono previsti tre interventi per complessivi 770mila euro.

La somma più consistente, 400mila euro, è destinata all’associazione religiosa Chiesa Emmanuel per il completamento del primo stralcio della chiesa evangelica.

Altri 200mila euro finanzieranno la riqualificazione e la ristrutturazione dei campetti sportivi del Centro giovanile Carlo Acutis, appartenente alla parrocchia Sacro Cuore di Gesù.

Alla parrocchia Maria Santissima Nunziata sono invece destinati 170mila euro per la realizzazione della recinzione esterna e la manutenzione del verde.

Pozzallo, 545mila euro per due chiese

A Pozzallo arrivano complessivamente 545mila euro. Il finanziamento principale, pari a 425mila euro, riguarda la chiesa di San Giovanni Battista, per lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza dell’edificio e dei locali parrocchiali.

Alla chiesa di San Paolo sono assegnati 120mila euro per la manutenzione straordinaria e il rifacimento delle facciate.

Scicli, 275mila euro per Santa Maria La Nova e San Bartolomeo

Due gli interventi previsti a Scicli, per un totale di 275mila euro.

Alla parrocchia Santa Maria La Nova sono destinati 150mila euro per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza interna ed esterna delle sei cupole.

Altri 125mila euro finanzieranno il restauro del gruppo scultoreo della cappella del Crocifisso, della cappella del reliquiario e della vara lignea processionale del Crocifisso nella chiesa di San Bartolomeo Apostolo.

Fondi anche a Comiso, Vittoria e Giarratana

A Comiso sono destinati 150mila euro alla parrocchia Sacro Cuore di Gesù per lavori di manutenzione straordinaria.

A Giarratana sono previsti 140mila euro, attraverso la Diocesi di Ragusa, per interventi di manutenzione straordinaria nelle parrocchie Sant’Antonio e San Bartolomeo e nelle chiese Madre, Maria Santissima Annunziata e San Giuseppe.

A Vittoria, infine, 100mila euro finanzieranno interventi di efficientamento energetico della chiesa della Resurrezione e dei locali parrocchiali annessi.

La manovra delle polemiche

L’approvazione della manovra all’Ars è stata accompagnata da forti tensioni politiche. Le opposizioni hanno contestato il metodo di distribuzione delle risorse, sostenendo che una parte degli stanziamenti risponda a logiche territoriali e politiche piuttosto che a una programmazione organica degli investimenti regionali.

La maggioranza ha difeso il provvedimento, sottolineando l’importanza di sostenere interventi di manutenzione, sicurezza e valorizzazione del patrimonio religioso e culturale siciliano.

Nel Ragusano, intanto, i numeri raccontano una distribuzione significativa: oltre un milione di euro a Modica, 770mila a Ragusa, 545mila a Pozzallo, 275mila a Scicli e ulteriori risorse a Comiso, Giarratana e Vittoria.