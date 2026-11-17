Roma – Tutti a rapporto a Palazzo Chigi, ore 9.30, da Giorgia Meloni. La premier riunisce stamattina i leader di maggioranza, dopo settimane di bizze sulla manovra. Al gong manca poco: stasera scade il termine per presentare gli emendamenti dei parlamentari. Ma la legge di bilancio, l’ultima prima delle elezioni, è ancora un tetris ingarbugliato. La premier, alla vigilia del vertice con gli alleati, manda messaggi difficili da equivocare: tocca «spegnere i focolai», dunque dare segnali alle piazze che protestano per il lavoro che s’impoverisce e le pensioni basse, dunque ci sarà un aumento delle rivalutazioni degli assegni previdenziali, e per le sforbiciate alla sanità, per cui si cerca mezzo miliardo, col rischio di azzoppare però la «card anziani» cara ai forzisti.

I soldi in cassa però sono pochi, gli appetiti molti, le soluzioni alle viste difficili. FdI ha una carta coperta, che fa gola a un pezzo di elettorato. È un grande classico delle manovre elettorali, il condono. Non solo la riapertura di quello del 2003, per tirare dentro la Campania, com’era stato ipotizzato nei giorni scorsi. L’idea dei Fratelli — e c’è già una bozza che circola a Montecitorio — è una sanatoria bis, valida per tutto lo Stivale. Servirà a sanare le piccole difformità: un tramezzo spostato un po’ più in là, un bagno allargato, una finestra più larga di qualche centimetro. Via le incongruenze tra le planimetrie depositate al catasto e lo stato di fatto di un immobile. Per i meloniani aiuterà i sindaci a smaltire le vecchie pratiche, i proprietari a vendere casa.

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