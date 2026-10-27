Manovrina alla Regione, Modica fa incetta di finanziamenti, segue Comiso

Modica – Modica è il Comune siciliano che ha ottenuto più di tutti gli altri dalle variazioni di bilancio approvate dall’Ars.

I finanziamenti ottenuti dalla città dell’on. Ignazio Abbate supera la soglia dei nove milioni di euro. La fetta più consistente (quattro milioni) arriverà attraverso l’Asp di Ragusa che ha ottenuto un finanziamento per l’ospedale Nino Baglieri: sarà realizzato il nuovo edificio del dipartimento Salute mentale.

Altri 160mila euro saranno trasferiti al Libero consorzio comunale di Ragusa per il centro sportivo polivalente di Modica. Stesso iter seguiranno i 275mila euro per la manutenzione straordinaria del palazzetto dello sport e i 190mila euro che serviranno alla manutenzione delle torri faro dello stadio. Al Comune, invece, arriveranno due milioni di euro per la manutenzione delle strade. Altri 400mila euro serviranno a raggiungere l’efficientamento energetico dei locali della Fondazione comunale Teatro Garibaldi.

Ma molto gettonata è anche la Comiso dell’on. Giorgio Assenza, che incassa una cifra superiore ai tre milioni di euro: di questi, 800mila euro serviranno a rifare il manto stradale della viabilità cittadina e 700mila andranno ad interventi per il cimitero comunale. Ispica, 16.700 abitanti, sfiora il milione di euro e la stessa Ragusa è a quota 1,3 milioni di euro.

Uno sguardo alle cifre lo ha dato l’ufficio studi del Pd regionale, che ha spulciato cifre e tipologia degli interventi. Un centinaio i comuni siciliani tagliati fuori dalla distribuzione di queste risorse: potranno rientrare in gioco con la quota minima prevista dalla orma, che prevederà però un avviso da parte della Regione. Il 20% dei comuni ‘fortunati’, però, avrà però a disposizione soltanto un ‘ticket’ da 50mila euro.

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