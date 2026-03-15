Manuela Arcuri si separa dal marito: accordo per 6mila euro al mese

Roma – Scoppia anche la coppia Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco; ma fra l’attrice di Latina e il produttore cinematografico non c’è stata battaglia legale. L’uomo ha accettato di pagare un assegno di mantenimento mensile da 6mila euro, più una serie di spese ordinarie e straordinarie per il figlio 11enne Mattia: che resterà con la madre nella villa che finora è stata residenza della famiglia, a Roma sud, ma l’affido del bambino è condiviso fra i genitori: una decisione, quella di lasciare il piccolo con la mamma, presa di comune accordo anche perché per il suo lavoro il produttore è spesso in viaggio. L’avvocato dell’attrice, Antonio Conte, è lo stesso di Francesco Totti nella causa contro l’ex moglie Ilary Blasi, e anche dell’attrice spagnola Rocío Muñoz Morales nella separazione dall’ex Raul Bova.

Dietro alla rottura del matrimonio, celebrato a Las Vegas nel 2013, poi «ripetuto» nel 2022 nel castello Orsini-Odescalchi di Bracciano, potrebbe esserci un tradimento, o forse più di uno. Tutto sarebbe iniziato la scorsa estate: fino a quel momento la coppia sembrava solida e non era mai stata oggetto di gossip. Ma già in autunno l’attrice aveva iniziato a pubblicare sui social post in cui esprimeva una forte delusione umana e sentimentale: «E poi arriva il giorno in cui capisci che certe persone non meritano più niente. Perché potresti donare loro anche tutto il cuore, ma continuerebbero solo a deluderti»- E ancora: «Chi ti ama veramente: non ti usa, non ti ferisce, non ti tradisce. Perché prima ancora di amarti, ti rispetta». In un’intervista a «Oggi» Manuela ha raccontato di stare vivendo « il periodo più brutto della mia vita. Ma ne sto uscendo». E un altro post in ottobre raccontava la sua voglia di risollevarsi; « Eliminato il buio che ci circondava, sarà tutto più luminoso!». Ma se il matrimonio è finito, a unire la coppia resta il lavoro: fra pochi giorni uscirà nelle sale il film «Tradita», prodotto da Di Gianfrancesco, con l’ex moglie fra i protagonisti e un ruolo anche per il piccolo Mattia.

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