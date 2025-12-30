Mara Venier in ospedale, operata all’occhio: «Finiamo l’anno così»

Roma – Il 2025 di Mara Venier si chiude in ospedale. La conduttrice di Domenica In trascorrerà le ultime ore di quest’anno in convalescenza, dopo essersi sottoposta a un intervento all’occhio destro. Già lo scorso novembre era stata operata. Venier ha postato un video nelle sue storie Instagram in cui si mostra con l’occhio bendato (con un materiale trasparente, come la volta precedente) e sdraiata su un lettino ospedaliero con una maglia blu: «Finiamo l’anno così. Buon anno a tutti. Speriamo che sia davvero la fine di quest’anno».

Sui social la conduttrice ha ringraziato il medico Andrea Cusumano che la sta seguendo ormai da mesi.

Mara Venier soffre di maculopatia e lo scorso 9 novembre ne aveva parlato anche a Domenica In. Per questo motivo, Venier si deve sottoporre a questi interventi: lo scorso anno ne ha fatti cinque.

La malattia

In occasione dell’uscita al cinema di “Diamanti” di Ferzan Ozpetek, a gennaio 2025, Mara Venier ha raccontato a Gente: «Avevo da poco cominciato a girare quando ho avvertito un fastidio a un occhio. Vedevo male, annebbiato e una sera, davanti alla tv, mi sono accorta di vedere solo da una parte. Ho avuto un’emorraggia alla retina causata da una patologia, la maculopatia essuadativa». Subito si era sottoposta a un’intervento d’urgenza ma il programma per tenere tutto sotto controllo era più ampio: «Dovrò fare altre operazioni. Il professor Cusumano aveva detto che non avrei più visto dall’occhio destro, invece ho recuperato un pochino. Dovrei stare calma e tranquilla ma mi sbatto come una pazza, lavoro tanto, non mi risparmio mai e faccio su e giù con il treno tra Roma e Milano». La notizia era già emersa nell’estate del 2024, dato che la conduttrice ha sempre voluto mantenere un rapporto diretto con i propri fan e ha poi fatto chiarezza sulla situazione parlandone a Dagospia, prima che venissero fuori voci infondate.

Cos’è la maculopatia

La maculopatia (o degenerazione maculare) è un gruppo di malattie che danneggiano la macula, la parte centrale della retina responsabile della visione nitida dei dettagli. Provoca una progressiva perdita della visione centrale (spesso senza dolore e talvolta inizialmente inosservata) mentre la visione periferica in genere resta conservata. Le forme principali sono la secca/atrofica (più frequente, evoluzione lenta) e l’umida/essudativa (più rapida, dovuta a neovasi); sintomi tipici sono distorsione delle linee (metamorfopsie) e una macchia scura centrale (scotoma). La diagnosi si basa su visita oculistica e OCT/angio-OCT (utile anche il test di Amsler); il trattamento varia in base alla forma: anti-VEGF intravitreali per l’umida, mentre per la secca si punta soprattutto su monitoraggio e gestione dei fattori di rischio. In presenza di sintomi nuovi o peggioramento della vista è indicata una valutazione oculistica tempestiva.

