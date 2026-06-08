Marbel nasce durante la corsa della mamma in ospedale

Randazzo, Catania – Stanno tutti bene.

Una corsa verso l’ospedale trasformata in un momento indimenticabile. Nella notte, lungo la Strada Statale 121 in direzione Catania, una donna di randazzo ha dato alla luce la propria bambina prima di riuscire a raggiungere il reparto di maternità dell’Ospedale Garibaldi Nesima.

La futura mamma era in viaggio verso l’ospedale quando le contrazioni sono diventate sempre più ravvicinate. In pochi minuti il travaglio è entrato nella fase finale, rendendo impossibile arrivare in tempo in sala parto. La richiesta di soccorso alla Centrale Operativa 118 della macroarea di Catania è arrivata mentre il parto era già in corso.

Sul posto è intervenuto tempestivamente l’equipaggio della Mike 6 di Paternò, composto dal medico Massimiliano La Spina, dall’infermiere Benedetto Conigliello e dall’autista soccorritore Patrizia Salvà, che hanno assistito la donna con professionalità, sangue freddo e grande umanità, accompagnando in sicurezza la nascita della piccola Marbel.

Dopo le prime cure, mamma e neonata sono state trasportate all’Ospedale Garibaldi Nesima, dove entrambe sono state affidate al personale sanitario per i controlli di routine.

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