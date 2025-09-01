Marco Bellocchio, ‘Enzo Tortora un antieroe estraneo al mio mondo’

Venezia – “Mi attirava il fatto che non era un eroe, ma una persona comune con cui non condividevo nulla, neppure la dimensione estetica, anche se lui era anche un grande lettore.

L’essere poi un liberale dichiarato me lo rendeva del tutto estraneo, eravamo impegnati ideologicamente in altre direzioni e lo guardavamo con un certo distacco chiedendoci: ‘chi si crede di essere mai questo intellettuale all’inglese?'”.

Marco Bellocchio racconta così al Lido le motivazioni che lo hanno spinto ad occuparsi del cado Enzo Tortora al quale ha dedicato ‘Portobello’, la serie Hbo Original in sei puntate, per la nuova piattaforma streaming Hbo Max che sarà pronta a marzo, presentata fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.

“Improvvisamente – continua poi il regista de I Pugni in Tasca – quando Tortora è stato messo dentro, essendo completamente innocente, mi piaceva raccontare la sua storia come rappresentazione di un’ingiustizia perpetrata troppo a lungo”.

Nel cast Fabrizio Gifuni nel ruolo di Enzo Tortora, Lino Musella, Barbora Bobulova, Romana Maggiora Vergano, Davide Mancini, Federica Fracassi, Carlotta Gamba, Giada Fortini, Massimiliano Rossi, Pier Giorgio Bellocchio, Alessio Praticò, Gianfranco Gallo (alias Raffaele Cutolo) e la partecipazione di Alessandro Preziosi.

La serie è stata scritta da Marco Bellocchio, Stefano Bises, Giordana Mari e Peppe Fiore.

