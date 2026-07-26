Mare mosso, 7 salvati da annegamento a Cava d’Aliga

Scicli – Salve gentile redazione di Ragusanews,

vi scrivo per ciò che é successo oggi pomeriggio a Cava d’Aliga.

Come ogni anno quando spingono venti di scirocco nella fascia costiera compresa tra Sampieri e Donnalucata si creano correnti pericolose per i bagnanti, soprattutto a Cava d’Aliga ove lo scorso anno sono state salvate 9 vite umane; oggi 26 luglio, 7 persone tra cui 2 inglesi sono state nuovamente salvate grazie al tempestivo intervento delle moto d’acqua presenti al Circolo nautico di Cava d’Aliga.

Volevo premettere una cosa importante: spesso noi ragazzi del jet sky Scicli siamo visti dalla società in modo improprio e spesso soggetti a pregiudizi da alcuni bagnanti solo perchè amiamo il divertimento, stando lontani dalla costa rispettando le leggi in mare che abbiamo studiato perfettamente durante il corso della patente nautica, ma a tutto questo quando si parla di salvare vite umane non esitiamo a correre e scongiurare rischio di morte per annegamento.

Aggiungo anche che proprio grazie alle moto d’acqua si scongiura il rischio, perchè sono maneggevoli rispetto a una barca ed hanno un motore ad idrogetto (quindi non un elica pericolosa per fare salvataggi).

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