Mare pulito, cinque Bandiere Blu nel ragusano, torna Ispica

Ragusa -La provincia di Ragusa riceve cinque Bandiere Blu nel 2026. Ragusa, Modica, Pozzallo, Ispica e Scicli hanno ricevuto l’ambito riconoscimento stamani, a Roma, nella sede del Cnr. La Sicilia ottiene così, in totale, 16 Bandiere Blu con 2 nuovi Comuni: Ispica e Lipari. Rispetto al 2025, le bandiere blu in provincia di Ragusa sono aumentate e ammontano a cinque: è tornata Ispica, dopo un anno di assenza.

I criteri per l’assegnazione della Bandiera Blu sono in tutto 33 e riguardano i parametri di tutela ambientale ed ecosistemica.

La notizia di quest’anno è il ritorno di Ispica, che riconquista il titolo grazie a Santa Maria del Focallo. Un tassello che va a completare un mosaico di eccellenza già composto da Marina di Ragusa, Modica (con le spiagge di Maganuco e Marina di Modica), Scicli (con Sampieri, Pisciotto e Costa di Carro), Pozzallo (la “veterana” del gruppo, che conferma Pietrenere e Raganzino).

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