Mare siciliano, chi ha paura della medusa aliena?

Una medusa aliena particolarmente urticante si sta diffondendo nei mari italiani, con un numero crescente di segnalazioni soprattutto lungo le coste siciliane. Si tratta della medusa nomade (Rhopilema nomadica), specie originaria del Mar Rosso e dell’area indo-pacifica, arrivata nel Mediterraneo attraverso il Canale di Suez. A richiamare l’attenzione sulla sua presenza è l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra), che invita cittadini, pescatori e operatori marittimi a collaborare al monitoraggio e raccomanda di non toccare gli esemplari, nemmeno quando si trovano spiaggiati. La medusa nomade è stata osservata per la prima volta nel Mediterraneo negli anni Settanta, lungo le coste israeliane. Da allora ha progressivamente ampliato la propria distribuzione. In Italia il primo avvistamento documentato risale al settembre 2015, nelle acque di Pantelleria. Le segnalazioni più recenti riguardano numerose località della Sicilia, tra cui Trapani, isole Egadi, Ustica, Lampedusa, Cefalù, Golfo di Castellammare e Palermo. Le osservazioni comprendono sia singoli individui sia gruppi di meduse, indicando la necessità di seguire l’evoluzione della presenza della specie.

La medusa si chiama Rhopilema nomadica e può raggiungere dimensioni considerevoli, con un peso fino a 40 chilogrammi, e formare aggregazioni di centinaia o migliaia di esemplari. Questi accumuli possono ostacolare le attività di pesca, riempiendo le reti, e creare problemi alla balneazione e al turismo costiero. Il pericolo principale per le persone è rappresentato dai filamenti urticanti, il cui contatto può provocare reazioni cutanee anche importanti. L’Ispra raccomanda quindi di evitare qualsiasi contatto, anche con gli animali trovati sulla spiaggia. Per migliorare la conoscenza della distribuzione della specie, l’Istituto invita chiunque avvisti una medusa nomade a fotografarla o riprenderla a distanza di sicurezza e a inviare la segnalazione, indicando data e luogo dell’osservazione, all’indirizzo [email protected]. “Ogni informazione raccolta contribuisce ad ampliare le conoscenze sulla distribuzione della specie e a rafforzare la capacità di osservazione e tutela dei nostri ecosistemi marini», ha dichiarato Maria Alessandra Gallone, presidente dell’Ispra e del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (Snpa). “Il contributo dei cittadini, dei pescatori e di tutti coloro che vivono il mare è fondamentale: ogni segnalazione può fornire informazioni preziose alla ricerca», ha aggiunto Gallone, sottolineando il valore della collaborazione tra comunità scientifica e cittadini per la tutela della biodiversità marina.

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