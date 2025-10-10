Margaret Spada 36 minuti senza soccorsi dopo l’arresto cardiaco nello studio dei Procopio: forse si poteva salvare

Roma – È morta a 22 anni Margaret Spada, la ragazza di Lentini che andò a Roma, in uno studio estetico privato, a rifarsi il naso.

Tra i 32 e i 36 minuti è il tempo trascorso tra il malore di Margaret Spada nella sala operatoria abusiva di Marco e Marco Antonio Procopio e l’arrivo dell’ambulanza. Un tempo infinito per chi è in arresto cardiaco e che inevitabilmente è costato la vita alla 22enne siciliana, che si era affidata ai due medici con ambulatorio all’Eur per una rinoplastica il 4 novembre scorso. In quella mezz’ora abbondante padre e figlio avrebbero messo in pratica maldestri tentativi di rianimarla, anziché chiamare i soccorsi. Forse nel timore che risaltasse la loro attività senza autorizzazioni, forse sperando di poter aggirare le procedure codificate. Sono le accuse contenute nella relazione del Nas al pm Eleonora Fini e rivolte ieri ai due indagati nell’interrogatorio davanti al gip Daniela Caramico D’Auria, che deve pronunciarsi sulla richiesta di arrestarli e inibire loro l’attività medica.

Non rientra nelle contestazioni quella di una errata somministrazione di farmaci o anestetici, ritenuta irrilevante ai fini dell’esito dell’intervento, pur se è emersa una patologia finora sconosciuta della ragazza, la sindrome di Wolff-Parkinson-White, che si traduce in una anomala conduzione cardiaca. I carabinieri hanno ricostruito i tempi del ritardo fatale con un margine di errore di pochissimi minuti. Partendo dalla foto scattata col cellulare in sala operatoria dal fidanzato della vittima, in cui si vede Margaret già priva di sensi, passando dal tabulato delle chiamate al 112 e al 118, calcolando i tempi di arrivo e di intervento. In quella mezz’ora non è stato usato il defibrillatore (ce n’era uno in dotazione ma con batterie scariche) ed è stato invece praticato un massaggio cardiaco con aspirazione dei liquidi dai polmoni. Alla 22enne non era stato detto di restare a digiuno e quando ha perso i sensi è rimasta soffocata dal rigurgito. In ogni caso, il ricorso al defibrillatore avrebbe reso obbligatorio il trasporto in ospedale, rendendo palese quanto successo. Il resto dell’accusa si fonda poi sulla consulenza medica, un lavoro che ha richiesto dieci mesi di tempo e il coinvolgimento di cinque diversi specialisti. Tra questi, un anatomopatologo che ha certificato come l’incisione sul naso fosse un chiaro segno di un intervento chirurgico per i quale la struttura non era abilitata.

I Procopio continuano ad operare in Albania

I Procopio si sono difesi sostenendo che i loro tentativi di rianimazione non sono stati inefficaci, altrimenti la ragazza sarebbe morta subito e non nelle ore successive, e che i soccorsi sono stati chiamati tempestivamente. Anche senza autorizzazione, l’ambulatorio avrebbe inoltre avuto tutte le dotazioni necessarie. Un ruolo avrebbe giocato poi quella patologia allora ignota. La richiesta d’arresto oltre che di inibizione è motivata dal fatto che i Procopio continuano ad operare in Albania. La decisione del gip nei prossimi giorni.

© Riproduzione riservata