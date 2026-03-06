Margherita Rizza nuovo dirigente generale del Turismo in Sicilia

Lo ha deciso oggi la Giunta di Governo regionale

Palermo – Margherita Rizza sarà il nuovo dirigente generale del dipartimento regionale del Turismo, dello sport e dello spettacolo. Lo ha deciso oggi la giunta, su proposta dell’assessore al ramo, Elvira Amata.

Attualmente, in attesa dell’insediamento del nuovo dirigente, il dipartimento continua a essere retto ad interim dal segretario generale della Presidenza Ignazio Tozzo. Nelle scorse settimane era stato prorogato a Margherita Rizza l’incarico di dirigente generale del dipartimento regionale degli Affari extraregionali fino al completamento della procedura di selezione per la nomina del sostituto.

