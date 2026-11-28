Condividi "Maria Cannata è morta dopo 15 giorni di agonia. Era stata investita da un camion della Nettezza Urbana" sui social

Motta Sant’Anastasia, Catania – È morta Maria Cannata, la 53enne coinvolta in un incidente lo scorso 13 novembre a Motta Sant’Anastasia, in provincia di Catania. La donna era stata investita da un mezzo della nettezza urbana, mentre era a piedi. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, e il successivo trasferimento all’ospedale Cannizzaro, per lei non c’è stato nulla da fare.

Le lesioni riportate nello scontro sono state fatali a distanza di 15 giorni. Già al momento dell’incidente si era capito che la situazione era disperata, la donna, infatti, era stata prontamente intubata e portata al Trauma Center del Cannizzaro in codice rosso.

Nonostante i vari tentativi, la situazione non è migliorata, anzi è precipitata del tutto. Sull’incidente, sono ancora in corso le indagini delle forze dell’ordine, per capire ed accertare se ci siano state eventuali colpe o responsabilità.

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