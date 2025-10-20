Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sono lasciati dopo 5 anni

È finita la storia d’amore tra Maria Elena Boschi, 44 anni, e Giulio Berruti, 41. L’ex ministra, oggi deputata di Italia viva, dopo 5 anni di fidanzamento avrebbe detto addio all’attore.

La notizia è stata rivelata da Dagospia e confermata al Corriere da fonti vicine all’ormai ex coppia.

Negli ultimi tempi, dopo numerosi servizi fotografici insieme, le apparizioni pubbliche di Boschi e Berruti si erano molto diradate.

Due anni fa Boschi, in un’intervista al settimanale «7», aveva raccontato che la politica le aveva tolto molto «in termini di vita privata, specie durante il governo»: «A 32 anni – ricordava – ero protetta da un livello di sicurezza molto alto, era anche impossibile per un mio coetaneo avvicinarmi, figuriamoci corteggiarmi. Anche in ascensore, non ero mai sola». Confidava poi: «Mi sono sempre vista mamma e spero che succeda, ma non è una cosa che vivo con dolore. È la conseguenza delle scelte che ho fatto. Un po’ non è capitato, un po’ ho dato la priorità ad altre cose della mia vita, e non ho voluto accelerare».

Nella stessa intervista anche il racconto dell’incontro con Berruti: «Ci siamo incontrati per caso quasi 10 anni fa (adesso ne sono passati 12, ndr): io stavo entrando all’Auditorium di Roma. Uno sguardo, ci fu la scintilla. Ma appunto ero circondata dalla sicurezza. Ci siamo di nuovo incontrati anni dopo ai giardini del Quirinale: parlammo e mi chiese il numero di telefono, ma io non glielo diedi: “Troverai un modo”. Il giorno dopo mi mandò a Palazzo Chigi un mazzo di fiori bellissimo, con il suo numero di telefono. Lo ringraziai dopo due mesi. Ma lui si era fidanzato».

Lo scorso marzo Giulio Berruti ha partecipato allo show televisivo «Pechino Express». Prima di partire aveva dichiarato: «Maria Elena è una persona straordinaria, di cui ho una immensa stima. Mi supporta sempre, in tutte le mie scelte, questa compresa, pur non sapendo quando sarei tornato. Mi ha detto: non ti preoccupare, io sono qui. E, in effetti, l’ho ritrovata lì dove l’ho lasciata. Lei è un grande dono che mi ha fatto la vita. Stiamo insieme da cinque anni e siamo molto legati».

© Riproduzione riservata