Maria Paola Giambra, 23 anni, trovata morta nel suo letto. Disposta autopsia

Caltanissetta – Tragedia a Caltanissetta. Nel pomeriggio di ieri 13 novembre una ragazza di 23 anni è stata trovata morta in un’abitazione di via Romita: si chiamava ragazza Maria Paola Giambra. Si sta cercando di capire la causa del decesso. Stando alle prime informazioni, a contattare il 112 sarebbero stati i familiari che hanno trovato la ragazza priva di vita nel suo letto. Da una prima analisi sul posto del medico legale è emerso che la giovane era morta già da diverse ore quando sono intervenuti gli operatori del 118: nulla infatti sono serviti i tentativi di rianimarla. In casa in poco tempo sono arrivati anche i poliziotti. Per tutti gli accertamenti del caso il pubblico ministero di turno ha disposto l’autopsia.

© Riproduzione riservata