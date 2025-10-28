Maria Rosa Cavò, 4 mesi fa era morto un nipote in un incidente stradale

Gabriele Cavò aveva soltanto 17 anni, viaggiava su uno scooter quando è rimasto coinvolto nello scontro con un’auto

Messina – Si stava recando al lavoro quando è avvenuta la tragedia. Maria Rosa Cavò, 49 anni, per cause ancora da accertare ha perso il controllo della sua auto, una Citroen C3, ed è finita contro il guardrail, precipitando per circa dieci metri in una scarpata. L’impatto è stato violentissimo e, nonostante l’intervento dei soccorsi, per lei non c’è stato nulla da fare.

L’ennesima tragedia della strada in Sicilia è avvenuta stamattina, 28 ottobre, lungo il tratto che da Pace del Mela conduce sulla statale 113, nel Messinese. La donna, che abitava a Rometta, era la titolare del bar “La Casa del dolce”, che si trova a Giammoro. Un’attività commerciale che in base a quanto racconta chi la conosceva, aveva aperto con tanti sacrifici. “Si dedicava al cento per cento al suo lavoro, Maria Rosa era una donna tenace, che non si fermava mai. Quello che le è successo ci ha spezzato il cuore”.

Una doppia tragedia nel giro di poco tempo nella famiglia Cavò. Soltanto quattro mesi fa, anche il nipote della 49enne ha perso la vita in un terribile incidente, avvenuto in via Garibaldi a Messina.

Gabriele Cavò aveva soltanto 17 anni, viaggiava su uno scooter quando è rimasto coinvolto nello scontro con un’auto. È successo a giugno, quando l’impatto con una Smart su cui si trovavano due ragazzi, si è rivelato fatale.

