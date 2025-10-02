Marianna Bello trascinata dal fiume d’acqua a Favara. Trovata una scarpa e il portafoglio con una foto del figlio

Favara, Agrigento – Le speranze sono al lumicino per Marianna Bello, la mamma di 38 investita dall’acqua a Favara e dispersa da mercoledì mattina. Un indumento, una scarpa che poteva appartenere a lei è stata individuata nelle campagne, ma della donna dopo il secondo giorno di ricerche non c’è alcuna traccia. I vigili del fuoco, instancabili, alle prime luci del mattino setacciano ancora il collettore di piazza della Libertà, entrando da quelle grate che erano, purtroppo, sollevate.

Altri soccorritori controllano la zona vicina al fiume Naro, poi in zona Esa-Chimento, dove sorge il depuratore e dove viene ritrovata anche la borsetta della donna: la protezione civile, insieme con le forze dell’ordine, in una sede mobile operativa, coadiuvata dalle circoscrivono una zona di circa 15 chilometri per le ricerche. Sin dalle prime luci del mattino si alza in volo anche un elicottero dell’aeronautica militare, che pattuglia il mare di Cannatello alla ricerca di un possibile avvistamento. Il sindaco intanto ha sospeso l’erogazione dell’acqua per facilitare le ricerche.

Sul posto arrivano anche gli operai di Aica, che attraverso un robot riescono a entrare nei cunicoli più impervi della condotta per trovare una traccia. La gente, intanto continua a tenere le pale in mano, cercando di rendersi utile in qualche modo, in una attività di ricerca che non si è mai fermata. Incidente evitabile? Se è vero che la parola incidente presuppone qualcosa che accade all’improvviso, sulla tragedia di Favara restano tanti interrogativi su una morte che forse si poteva evitare.

Nelle prossime ore, dopo aver raccolto gli elementi dovuti, la procura aprirà un fascicolo su eventuali responsabilità nella scomparsa tra le acque di Favara della giovane donna, mamma di tre figli, vittima della furia dell’acqua e di un possibile errore umano. Il primo punto da chiarire riguarda l’allerta meteo gialla, non così grave, quindi, da indurre i sindaci a chiudere le scuole. Eppure a Favara un giorno così non lo avevano mai vissuto: le strade si sono allagate in gran parte del paese, portando con sé auto e altro ancora. E forse Marianna, per sempre.

