Marina di Marza, famiglia salvata dalle correnti

Ispica – Tragedia sfiorata, ieri mattina, 21 agosto, a ridosso dei frangiflutti di Marina di Marza, al chilometro 9, dove un gruppo di rosolinesi ha salvato una famiglia che stava rischiando di annegare.

La causa della tragedia sfiorata è da ricercare nelle fortissime correnti di ritorno causate dai massi frangiflutti, installati per fronteggiare il fenomeno di erosione del luogo.

La famiglia di turisti, padre, madre e due adolescenti, stava facendo il bagno quando la corrente li ha sorpresi, trascinandoli verso i bracci frangiflutti.

