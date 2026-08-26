Marina di Modica. Dopo PFM e Nek si prosegue con il teatro

Modica -Due grandi nomi della musica italiana, migliaia di spettatori e un’Auditorium Mediterraneo “Nannino Ragusa” diventato uno dei palcoscenici più importanti dell’estate siciliana. È anche attraverso i grandi eventi che si può raccontare il bilancio di “InTeatroAperto”, la rassegna estiva della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica che ha portato a Marina di Modica musica, comicità e teatro, affiancando agli artisti del territorio alcuni dei protagonisti più conosciuti del panorama nazionale. Tra gli appuntamenti recenti che hanno lasciato maggiormente il segno ci sono sicuramente quelli con PFM – Premiata Forneria Marconi e Nek, due concerti diversi per linguaggio e pubblico, ma accomunati dalla grande partecipazione e dalla suggestiva cornice dell’Auditorium Mediterraneo, con il mare a fare da sfondo alle serate.

La PFM, con il “Doppia Traccia Tour”, ha regalato al pubblico un viaggio attraverso oltre cinquant’anni di storia musicale, alternando i grandi brani della band all’omaggio a Fabrizio De André, riproponendo quell’incontro tra rock progressivo e canzone d’autore che ha segnato una pagina importante della musica italiana. Una serata capace di mettere insieme generazioni diverse.

Ancora più evidente è stata la partecipazione in occasione di Nek, protagonista di una serata da tutto esaurito con il suo “Nek Hits Live”. L’artista ha ripercorso oltre trent’anni di carriera attraverso alcune delle canzoni più conosciute del suo repertorio, accompagnato da Emiliano Fantuzzi alla chitarra e Luciano Galloni alla batteria. Da Laura non c’è a Lascia che io sia, da Se una regola c’è a Fatti avanti amore, il pubblico ha trasformato la serata in un unico grande coro. Una formula essenziale, quella del Power Trio, che ha esaltato il rapporto diretto tra Nek e gli spettatori e ha confermato la capacità della musica dal vivo di unire generazioni differenti.

Ma “InTeatroAperto” non è stato soltanto il cartellone dei grandi concerti. La rassegna ha costruito una proposta più ampia, alternando musica e comicità al teatro amatoriale e dialettale, dando spazio alle compagnie del territorio. Un’impostazione che ha permesso alla Fondazione Teatro Garibaldi di portare avanti anche in estate quella funzione culturale che va oltre il singolo spettacolo.

Il cartellone era stato inaugurato ospitando Toti e Totino e il loro “Eccoci Qua”, mentre tra gli appuntamenti musicali ha trovato spazio anche “La Notte di Certe Notti”, concerto-evento della Radiofreccia – Ligabue Tribute Experience con la partecipazione speciale di Federico Poggipollini. Spazio anche alla comicità di Roberto Lipari, con “L’ultimo spettacolo”, dopo il successo ottenuto nei mesi scorsi al Teatro Garibaldi.

E il teatro amatoriale continua ad avere un ruolo centrale nella rassegna. Dopo gli appuntamenti già andati in scena, il programma proseguirà con “Annata ricca massaru cuntentu”, della Compagnia Ciuri ri Maj, in programma il 28 agosto alle 21 all’Atrio Comunale di Modica. La commedia, tratta liberamente dall’opera di Nino Martoglio, porta sul palco una masseria in fermento, il periodo della vendemmia e una galleria di personaggi irresistibili, attraverso il linguaggio e l’ironia della tradizione teatrale siciliana. Il 6 settembre, all’Atrio Comunale di Modica, è in programma un altro appuntamento con la Compagnia Teatrale CGS Salvatore Quasimodo, diretta da Nele Pluchino, che porterà in scena “I Commedianti: uomini devoti e donne pie” di Pippo Spampinato. Tra travestimenti, equivoci e situazioni paradossali, la commedia racconta con ironia le disavventure di un uomo alle prese con problemi economici e con una singolare rappresentazione teatrale improvvisata tra le mura di casa.

A chiudere, dopo il rinvio al 12 settembre, sarà l’appuntamento con la Compagnia Amici del Teatro di Chiaramonte Gulfi e “Fumo negli occhi” (i biglietti già acquistati restano validi). “InTeatroAperto”, dunque, allunga il proprio calendario e soprattutto conferma una formula che punta a utilizzare la cultura e lo spettacolo come strumenti di incontro. Per la Fondazione Teatro Garibaldi, presieduta da Maria Monisteri e con Tonino Cannata sovrintendente, l’esperienza estiva rappresenta così anche una scommessa sulla capacità di una location come l’Auditorium Mediterraneo di ospitare eventi di livello nazionale, inserendosi nel circuito degli appuntamenti che animano la costa durante la stagione turistica. Una programmazione che prova a non fermarsi alla sola dimensione dell’intrattenimento, ma a costruire, attraverso generi diversi e pubblici diversi, una vera stagione culturale estiva.

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