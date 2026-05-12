Condividi "Marina di Modica è resiliente" sui social

Modica – Punta Regilione, nella frazione balneare della città di Modica raccoglie la sfida del futuro: nasce il primo Comitato GIZC (Gestione Integrata Zone Costiere) d’Italia e il litorale modicano diventa laboratorio di cittadinanza attiva per la tutela delle coste. E inaugura questa missione davvero importante con un debutto operativo che rivolge lo sguardo in primis alla scienza.

Lo scorso 9 maggio, presso la sede della Lega Navale di Pozzallo, nel solco della missione di Educazione Ambientale della Lega stessa, il neonato “Comitato HUB-GIZC Marina Resiliente” ha ospitato un incontro con il Dott. Vincenzo Maccarrone, ricercatore del CNR-IRBIM di Mazara del Vallo che, in qualità di advisor scientifico, ha illustrato le sfide poste dalla nuova normativa italiana, fornendo gli strumenti tecnici per comprendere l’importanza di una pianificazione costiera basata su dati oggettivi e rigore scientifico, così come previsto da i principi internazionali della GIZC, una vera bussola metodologica per un approccio corretto al tema.

Con uno sguardo rivolto agli obiettivi dell’Agenda 2030, il Comitato HUB-GIZC Marina Resiliente si propone quindi come interlocutore propositivo per il territorio, con il supporto di figure scientifiche tra le più autorevoli del panorama italiano e internazionale.

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